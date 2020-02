vedi letture

Il Mattino: "Perché ha ragione Gattuso: Brescia vale di più del Barça"

"Perché ha ragione Gattuso: Brescia vale di più del Barça". Questo il titolo che Il Mattino dedica in prima pagina in taglio basso al prossimo impegno del Napoli di campionato: "La testa di Gattuso è qui, nella trincea di Brescia, dove i sogni di gloria dopo l'arrivo di Balotelli sono rapidamente sfumati. Il presidente Cellino, tornato in Italia dopo il soggiorno inglese, ha confermato la sua fama: tre allenatori cambiati per risollevare la squadra che è penultima e a sette punti dalla salvezza, ultima partita vinta il 14 dicembre, oltre due mesi fa".