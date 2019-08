© foto di stefano tedeschi

Spazio anche per il tecnico della Juventus Maurizio Sarri sulle colonne de Il Mattino oggi in edicola. "Polmonite: Sarri deve fermarsi": il tecnico bianconero è alle prese con un'infezione polmonare e ha già iniziato le cure del caso. Riposo precauzionale, allora, per il neo allenatore della Juventus che a questo punto rischia anche di dover saltare i primi appuntamenti ufficiali sulla panchina della Juventus. A partire da sabato pomeriggio quando alle 18 dovrebbe fare l'esordio da allenatore bianconero nella trasferta di Parma.