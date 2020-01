"Preso (quasi) il regista, il Napoli punta un terzino", questo il titolo in taglio alto di prima pagina sull'edizione odierna de Il Mattino. Dopo aver praticamente chiuso per Lobotka il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro: Ringhio vuole un'alternativa a Mario Rui e i nomi sul tavolo sono quelli di Leonardo Koutris dell'Olympiacos, Ricardo Rodriguez del Milan Marcos Acuña dello Sporting Lisbona, a meno che Ghoulam non dia segnali di ripresa consistenti. Cosa che in queste ore non è successo.