Il Mattino: "Primo faccia a faccia De Laurentiis-Agnelli dopo la sentenza del Coni"

"Primo faccia a faccia De Laurentiis-Agnelli dopo la sentenza del Coni", titola stamane Il Mattino nella sezione sportiva. Sarà pure zona rossa, ma il calcio ha troppa fretta di trovare un punto di arrivo nell'operazione che porterà nelle casse 1.7 miliardi di euro nel prossimo anno. Così, ieri pomeriggio, a Firenze, si è riunita la commissione che l'assemblea ha incaricato di guidare la trattativa, e i lavori continueranno ancora oggi. E' stata dunque l'occasione per il faccia a faccia tra De Laurentiis e Agnelli dopo la sentenza del CONI. Non si è parlato del recupero, dato che non tocca ai club decidere una data, ma solo dell'operazione media company. Si punta a chiudere l'operazione entro metà o al massimo fine gennaio, come deciso durante l'ultima assemblea di Lega. Resta ancora da definire il sistema dei dividendi tra le società, con quelle di B che non vogliono essere tagliate fuori dai benefici.