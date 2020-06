Il Mattino: "Pronti ad aprire ai tifosi"

L'edizione odierna de Il Mattino titola: "Pronti ad aprire ai tifosi". Chiuso da tre mesi per virus, il calcio italiano prepara il suo nuovo inizio per il 12 giugno. Sarà a porte chiuse, ma il numero uno della Federcalcio, Gabriele Gravina, guarda già al futuro. Nell'intervista al Mattino apre a un ritorno - parziale e in sicurezza - dei tifosi allo stadio già questa estate. Il Comitato tecnico scientifico inizierà a discuterne con il ministro Speranza già a inizio della prossima settimana. Ma la strategia della Federcalcio non prevede che ci siano pressioni sull'argomento. Perché il vero obiettivo è, semmai, ridurre la quarantena delle squadre nel caso in cui spunti un positivo nel bel mezzo del campionato.