“Proscioglimento per l’Avellino”, apre così l’edizione irpina de Il Mattino dopo la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale in merito a un filone dell’inchiesta sul calcioscommesse che vedeva fra gli indagati l’ex dirigente biancoverde Carbone, anch’egli prosciolto da ogni accusa.

"Pericolo penalizzazione scampato e Natale senza sgradite sorprese per la nuova dirigenza targata Izzo-Circelli. - si legge nell'articolo - Entrambi hanno ieri pomeriggio tirato un sospiro di sollievo dopo che il Tribunale Federale Nazionale ha «prosciolto Luigi Carbone, ex dirigente dell'era De Cesare, e la società U.S. Avellino 1912 da ogni incolpazione per il semplice fatto che il deferito è stato ritratto una sola volta all'interno di un'agenzia di scommesse e senza che vi fossero prove piene e certe sulla abituale frequentazione del Carbone di sale - scommesse»".