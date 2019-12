Il Mattino: "Quei pastori ammutinati nel presepe di De Laurentiis"

"Quei pastori ammutinati nel presepe di De Laurentiis". Titola così in taglio basso in prima pagina Il Mattino sui partenopei: "Non è un buon periodo per De Laurentiis. Le voci che circolano sul sedicente blog Adda passà o campionato parlano di un presidente in rotta anche verso i pastori del suo presepe natalizio, rei di aver disatteso gli accordi. Una iattura che sembra ricalcare lo stesso copione che ha già visto protagonisti i calciatori azzurri".