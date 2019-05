Il Mattino: "Raiola vede Insigne e lo gela sull'addio"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sul caso Insigne: "Raiola vede il giocatore e lo gela sull'addio". Sul giornale si legge: "Insigne ha incontrato Mino Raiola. Un vertice annunciato già da qualche giorno ma il procuratore avrebbe ridimensionato le ambizioni del calciatore: il su rendimento degli ultimi tempi, gli ha spiegato, non giustifica la richiesta del Napoli che si avvicina ai 100 milioni".

L'ex capitano - "Se Hamsik deve gesticolare come a Napoli". Nella prima pagina si lascia spazio anche all'ex capitano del Napoli e del suo ambientamento nella sua nuova avventura in Cina: "Hamsik non nasconde le difficoltà: "Non riesco a comunicare con i compagni se non a gesti" dice in un'intervista".