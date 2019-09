© foto di stefano tedeschi

Dopo la sospensione della gara tra Atalanta e FIorentina di domenica pomeriggio, ieri è arrivata la risposta del Giudice Sportivo, che ha chiesto un supplemento di indagine. Così l'edizione odierna de Il Mattino titola: "Razzismo, il giallo dei cori". "Il giudice sportivo della Lega Serie A, Mastrandrea, non ha adottato alcuna decisione nonostante l'interruzione di 3' decretata da Orsato, che deve aver per forza sentito i «buu» rivolti a Dalbert perché altrimenti avrebbe ignorato la sua richiesta di fermare il gioco. Il giudice, così come era accaduto in Cagliari-Inter, ha disposto un supplemento di indagine della Procura federale sui cori «percepiti da Dalbert al 28' del primo tempo»", prosegue il quotidiano.