Il Mattino: "Rebus Champions". Il Napoli e tutte le chance qualificazione

Analisi di tutte le combinazioni possibili per la qualificazione agli ottavi di Champions League del Napoli sulle pagine de Il Mattino. "Rebus Champions" è il titolo scelto dal quotidiano partenopeo che poi scrive: "Azzurri e Liverpool in testa al girone più incerto: quattro squadre in 2 punti. Per accedere agli ottavi può bastare il successo sui serbi se il PSG non vince".