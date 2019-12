Il Mattino: "Resa dei conti Napoli: i giocatori sfidano Ancelotti"

© foto di stefano tedeschi

Duro confronto tra la squadra e mister Ancelotti, con Il Mattino che titola: "Resa dei conti Napoli: i giocatori sfidano Ancelotti". Non è una rivolta, non c'è aria di congiura contro l'allenatore, ma tanti nodi vengono al pettine. Ed è quello che vuole Ancelotti che altrimenti non avrebbe chiesto questo confronto con la squadra, non avrebbe chiesto a Insigne e soci di indicare la via d'uscita da questa crisi nera. Nessuno abbassa lo sguardo, i toni sono accesi, c'è chi guarda fisso negli occhi di Ancelotti: il suo discorso è sferzante, le repliche dei calciatori velenose, implacabili. Alla fine il tecnico decide che da domani la squadra andrà in ritiro, fino alla gara con il Genk. Lo decide da solo. Sapendo di avere De Laurentiis dalla sua parte.