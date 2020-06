Il Mattino: "Rieccoci. Napoli in finale, Mertens nella storia"

vedi letture

"Rieccoci. Napoli in finale, Mertens nella storia". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. La formzione di Gennaro Gattuso ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia dopo il pareggio per 1-1 contro l'Inter al San Paolo. I partenopei si erano aggiudicati la gara di andata per 1-0 a San Siro.