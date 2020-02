vedi letture

Il Mattino: "Rimonta Napoli, Europa più vicina"

"Rimonta Napoli, Europa più vicina": così Il Mattino in edicola oggi. Il Napoli bissa il successo di Cagliari, vittoria in rimonta a Brescia e l'Europa non è più un miraggio per gli uomini di Rino Gattuso. Sotto di un gol al termine del primo tempo (rete di Chancellor su calcio d'angolo di Tonali), gli azzurri hanno ribaltato il match a inizio ripresa con un gol di Insigne su rigore e un gioiello di Fabian Ruiz. Ora il Barcellona in Champions.