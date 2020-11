Il Mattino: "Rimonta Napoli, ma che fatica". Il rimprovero di Gattuso: "Siamo venuti in gita"

In apertura su Il Mattino c'è ovviamente spazio per il successo conquistato ieri dal Napoli: "Rimonta Napoli, ma che fatica. Gattuso: 'Siamo venuti in gita'", si legge in taglio centrale. Gli azzurri rispondono al vantaggio di Muric con Demme e l'autorete di Braut, ma Gattuso striglia i suoi per l'atteggiamento: "Dobbiamo crescere".