Il Mattino: "Ringhio fa lo psicologo: 'Insigne troppo musone, regalami un sorriso'"

"Ringhio fa lo psicologo: 'Insigne troppo musone, regalami un sorriso'" scrive Il Mattino in prima pagina quest'oggi. Oggi il Napoli in campo per l'Europa League contro l'AZ. Ieri le parole di Rino Gattuso: "Mi aspetto ancora di più, è il capitano, voglio vederlo con meno muso, non è più un 23enne, deve fare quel salto di qualità quando gli rompo le scatole tutti i giorni. E' musone, lui lo sa, ha ancora tanti anni e deve migliorare quest'aspetto. Poi tecnicamente e per il sacrificio è impeccabile, ma lo vorrei più allegro e meno musone, non deve fare 2-3 giorni di mutismo quando si spegne la luce. Ma lui lo sa" le sue parole.