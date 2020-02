vedi letture

Il Mattino: "Rischio porte chiuse in Serie A"

"Rischio porte chiuse in Serie A". Titola così Il Mattino a pagina 31 sull'emergenza Coronavirus che ha fatto rinviare ben quattro partite in questo turno di Serie A: "Calendario intasato, Lega e Figc preoccupate valutano l'ipotesi di far giocare le gare senza pubblico sugli spalti. Dal boato degli stadi al silenzio dei centri di allenamento: la serie A ha improvvisamente e totalmente cambiato fisionomia. Chi doveva giocare è rimasto fermo, l'allenamento ha sostituito la partita in programma. Quattro le gare sospese: Inter-Sampdoria, Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, ieri sono scese in campo soltanto le due romane".