Il Mattino: "Ritiro con la mascherina"

"Ritiro con la mascherina", è il titolo de Il Mattino. "Abbiamo anticipato al 24 agosto l'ingresso agli impianti sportivi che nel resto d'Italia saranno accessibili solo dal primo settembre. Sarebbe stato più pericoloso tenere la gente fuori dall'impianto, perché si sarebbe assembrata per vedere un po' di allenamento. Il campo Patini di Castel di Sangro ha una tribuna su un solo lato e poi ha tratti aperti". Quindi i tifosi del Napoli possono stare tranquilli circa la possibilità di assistere agli allenamenti degli azzurri, come spiega il sindaco di Castel di Sangro: "Lo stadio ha una capienza di 7mila posti e noi abbiamo l'autorizzazione per 1000 persone. E in realtà stiamo pensando di raddoppiare la capienza dopo esserci consultati con alcuni esperti. Ovviamente ci sarà sempre l'obbligo di mascherina all'interno dello stadio e la misurazione della temperatura. Per il resto si seguiranno alla lettera tutte le regole che valgono nel resto d'Italia".