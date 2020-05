Il Mattino: "Rivolta contro i ritiri"

"Rivolta contro i ritiri", titola Il Mattino oggi in edicola. l ritiro di gruppo è uno dei punti del protocollo per la ripresa degli allenamenti collettivi che non piace a diversi club di serie A. E durante la riunione di Lega di ieri è emersa la decisione di questi club, se la regola non venisse cambiata, di non andare in ritiro da lunedì. Ferma in tal senso soprattutto la posizione dell'Inter, la società di A che in un certo senso ha aperto il fronte. Tra i club che ritengono sia preferibile continuare con la formula del ritorno dei calciatori a casa anche lunedì dopo gli allenamenti di gruppo invece di restare in ritiro c'è anche il Napoli: una formula che ha funzionato benissimo in questi primi giorni di sedute individuali sotto il profilo della sicurezza visto che dopo tre tamponi effettuati finora nessuno del gruppo squadra è risultato positivo.