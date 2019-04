L'eliminazione della Juventus in Champions League trova spazio anche sulla prima pagina del quotidiano Il Mattino. Il giornale partenopeo, nel taglio alto, titola: "Ronaldo non basta, la Juve eliminata dai ragazzi dell'Ajax". Gli olandesi hanno vinto allo Stadium bianconero per 2-1, dopo il pari per 1-1 emerso la scorsa settimana ad Amsterdam.