Il Mattino, Sacchi su Sarri: "Spero torni per salvarci dalla bruttezza"

© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio alto della prima pagina de Il Mattino viene dedicato uno spazio ad un'intervista fatta ad Arrigo Sacchi che si augura un ritorno di Sarri in Italia: "Spero torni per salvare il nostro calcio dalla bruttezza". A pagina 14 si possono leggere le parole dell'ex allenatore del Milan sull'attuale tecnico del Chelsea: "La sua visione fa onore al nostro gioco. Il Napoli però può tornare a vincere: tifo per i club che rispettano le regole".