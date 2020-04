Il Mattino: "Salernitana, il capitano fa la festa con 5 amici: arrivano i carabinieri"

vedi letture

"Salernitana, il capitano fa la festa con 5 amici: arrivano i carabinieri". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in riferimento alla bravata di Francesco Di Tacchio che ha invitato a casa sua pochi, ma stretti, compagni di squadra per festeggiare il suo compleanno. Un momento di svago, per spezzare la routine e la noia in tempo di misure di contenimento, che è costato - a ciascuno dei partecipanti - una sanzione di 400 euro e un’ordinanza di isolamento fiduciario per quattordici giorni e che, di fatto, è paragonabile agli arresti domiciliari prevedendo anche «visite» di controllo da parte della polizia giudiziaria.