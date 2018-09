“San Paolo, basta teatrini. DeLa costruisca lo stadio”. La possibilità che il Napoli giochi a Bari in Champions League, ventilata ieri da Aurelio De Laurentiis, non piace nel capoluogo campano e Il Mattino, in edicola oggi, titola così in taglio basso di prima pagina. Un teatrino stucchevole, scrive il quotidiano, che si è arricchito ieri dell’ennesima scena madre.