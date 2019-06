"Sarri alla Juve: il sì del Chelsea". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino a proposito del probabile nuovo allenatore bianconero. Il club inglese, infatti, secondo il quotidiano, riduce le pretese economiche. La Juventus al momento si trova a Londra, la firma, per la chiusura di questa telenovela, è in arrivo.