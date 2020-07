Il Mattino: "Sarri beffato dall'Udinese deve rinviare ancora la conquista del Palazzo"

Il Mattino in edicola quest'oggi mette in risalto, in taglio alto, il k.o. di ieri a Udine della Juventus: "Sarri beffato dall'Udinese deve rinviare ancora la conquista del Palazzo", titola il quotidiano. Bianconeri sconfitti a sorpresa sul campo dei friulani, che rimontano lo 0-1. E Sarri commenta: "Ci serva da lezione, le gare ora sono durissime e l'ordine in campo conta più della forza tecnica".