Il Mattino, scontro sullo Stadio Maradona. No dei sacerdoti: "Resti San Paolo"

"Lo stadio San Paolo resti al Santo che ci ha portato Gesù! Sento con umiltà la grande responsabilità di dirvelo". Questo il contenuto della lettera che don Salvatore Giuliano, parroco della basilica di San Giovanni Maggiore, ha fatto recapitare al cardinale Sepe. Poche ma accorate parole che il prete dei Decumani ha condiviso con molti confratelli. "Tutti d'accordo su un punto - scrive a tal proposito Il Mattino - no ai colpi di spugna, ok al San Paolo di Maradona così come a Milano c'è il San Siro - Meazza". Il Consiglio dei decani potrebbe valutare la proposta della doppia titolazione, e poi passarla ai presbiteri: "Il giusto compromesso per salvare la fede e onorare il campione", osserva il quotidiano.