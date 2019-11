"Se anche il VAR non salva il calcio". Così titola in prima pagina in taglio centrale l'edizione odierna de Il Mattino sul VAR usato in Serie A. Il quotidiano, infatti, analizza come gli errori del VAR, il rigore non concesso al Torino per la mano di De Ligt o il rigore concesso alla Roma per il braccio di Callejon, facciano sempre più discutere chiedendo cosa potrebbe salvare il calcio se non il VAR.