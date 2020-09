Il Mattino: "Serie A, il Governo pensa allo stop. Ma solo Genoa-Toro sarà rinviata"

"Serie A, il Governo pensa allo stop. Ma solo Genoa-Toro sarà rinviata", apre così l'edizione odierna de Il Mattino. Il caso Genoa scuote la serie A. Con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che è uno dei pochi a sbilanciarsi sul serio: "Se qualcuno del Napoli sarà positivo, il campionato va fermato per sette giorni". Al momento la Lega Calcio sta valutando solo di spostare Genoa-Torino, nel caso in cui oggi dovesse essere confermata la positività al Covid 19 di 11 calciatori della rosa. Ma la decisione di rinviare il match di Marassi (oggi previsto consiglio straordinario della Lega) è legata esclusivamente al fatto che il Genoa, per disposizione dell'Asl, non può allenarsi.