Il Mattino: "Si presenta Osimhen: 3 gol in 7 minuti"

Prima pagina de Il Mattino dove trova ampio spazio il Napoli ed il primo triangolare stagionale: "Si presenta Osimhen: 3 gol in 7 minuti". Nei primi sette minuti Osimhen ha segnato tre gol, dando l'impressione che questi sei mesi di lockdown non li ha certo trascorsi a giocare alla playstation. Ovvio che i tifosi azzurri sugli spalti si sono accesi, anche perché davanti agli occhi avevano ancora lo sventurato Milik capace di divorarsi ogni cosa nel primo match del triangolare. Alla fine, dopo aver vinto per 10-0 la prima gara con il Castel di Sangro, il Napoli batte anche l'Aquila per 11-0.