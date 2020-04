Il Mattino: "Spadafora gela il calcio: "Non è sicuro che possa ripartire"

"Spadafora gela il calcio: "Non è sicuro che possa ripartire". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Mattino in riferimento alle parole di ieri del Ministro dello sport: "Al momento non do per certa né la ripresa degli allenamenti il 4 maggio né quella del campionato". Il ministro Spadafora gela il Consiglio di Lega che proprio qualche minuto prima aveva diffuso un comunicato in cui, invece, all'unanimità (ma erano assenti i club dissidenti, che in consiglio non hanno rappresentanti) confermava «la volontà di portare a termine la stagione»".