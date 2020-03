Il Mattino, Stendardo: "Ingaggi intoccabili finché non si decide"

Il Mattino quest'oggi dedica al suo interno, a pagina 17, uno spazio a Guglielmo Stendardo, ex giocatore del Napoli ed oggi avvocato: "Ingaggi intoccabili finché non si decide". L'ex difensore è convinto: "Il campionato non è stato annullato, vedremo più avanti. I calciatori non stanno giocando per cause indipendenti da quella che è la loro volontà".