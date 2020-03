Il Mattino: "Stop agli stipendi dei giocatori. E il calcio dilettanti rischia di sparire"

"Stop agli stipendi dei giocatori. E il calcio dilettanti rischia di sparire". Questo il titolo in taglio su Il Mattino in edicola stamani in riferimento al calcio e allo sport in questa emergenza: "La Lega Serie A illustra lunedì la proposta all'Assocalciatori: compensi sospesi finché non ci saranno allenamenti e partite. In questo modo i club non farebbero versamenti Irpef. Agnelli: "E' a rischio l'esistenza delle squadre europee".