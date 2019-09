Il Mattino, Stroichkov: "Ancelotti no limits"

Il Mattino, al suo interno a pagina 21, questa mattina dedica uno spazio per un'intervista ad Hristo Stroichkov con questo titolo: "Ancelotti no limits". L'ex attaccante racconta: "Con lui il Napoli gioca in maniera perfetta, si è visto nel secondo tempo contro il Liverpool. La squadra ha i mezzi per vincere lo scudetto e ha dimostrato che può farsi strada in Europa".