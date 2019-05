© foto di Giulio Falciai

"Meret, un futuro da leader: "Noi presto come la Juventus"", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina de Il Mattino. Ieri alle 18, infatti, il Napoli ha battuto la SPAL per 2-1 grazie alle reti del brasiliano Allan e del portoghese Mario Rui, Andrea Petagna per gli estensi. Il protagonista indiscusso della gara è stato proprio il portiere classe '97 che con ottime parate e un rigore quasi parato è riuscito a difendere in maniera ottimale la porta partenopea.