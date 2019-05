"De Laurentiis blinda Ancelotti: scatta l'opzione per il rinnovo". Così titola nelle sue pagine sportive Il Mattino a proposito del Napoli. Il presidente partenopeo infatti starebbe lavorando per il rinnovo del contratto dell'allenatore ex PSG. E, sempre secondo il quotidiano, il Napoli avrebbe già esercitato la clausola per il rinnovo automatico del contratto di Ancelotti, il tempo limite era il 30 maggio e il passaggio è stato già ratificato.