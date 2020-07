Il Mattino su Barcellona-Napoli: "'Non giocare al Camp Nou'"

vedi letture

"'Non giocare al Camp Nou'". Con questo titolo interno, Il Mattino fa riferimento alla sfida di Champions League tra Barça e Napoli. Riesplode il Covid-19 a Barcellona: 1100 casi in un giorno. Il Napoli contatta l'UEFA per spostare la gara in un'altra città. Intanto le autorità chiedono ai cittadini di restare in casa, e nella Catalogna scatta di nuovo il lockdown.