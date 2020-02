Il Mattino su Gattuso: "I pomidoro e il muru a muru: il calcio spiegato in Ringhiese"

vedi letture

Il Mattino quest'oggi dedica a Gennaro Gattuso un titolo in prima pagina nel taglio basso: "I pomidoro e il muru a muru: il calcio spiegato in Ringhiese". Dalle frasi in calabrese al "solletico" fatto dal Barça al Napoli. Che onestà - si legge all'interno a pagina 17 - dopo il ko con i viola: "Fischi? Meriteremmo i pomodori". Ed ancora su Ibrahimovic: "Ho pochi anni in più, ma quando vedo la sua foto sembro davvero suo nonno".