Il Mattino su Gattuso: "In un mondo di Pep e Mou viva Ringhiostar"

"In un mondo di Pep e Mou viva Ringhiostar". Questo il titolo che Il Mattino utilizza per parlare del Napoli e di Gattuso nel taglio basso della sua prima pagina stamane. Quasi perfetta - si legge - la partita di debutto come allenatore in Champions League dell'ex tecnico del Milan considerando anche il valore dell'avversario che aveva di fronte.