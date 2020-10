Il Mattino su Insigne: "Ha smaltito l'infortunio: può giocare contro l'AZ in Europa"

vedi letture

"Ha smaltito l'infortunio: può giocare contro l'AZ in Europa", così titola Il Mattino oggi in edicola in riferimento a Lorenzo Insigne, pronto a riprendersi il Napoli. Possibile uno spezzone di gara contro l'AZ Alkmaar per l'esterno del Napoli, che ha smaltito l'infortunio muscolare ed ora è pronto a tornare in campo, per poi riprendersi la maglia da titolare nel derby contro il fratello Roberto, al Benevento. Si avvicina dunque il ritorno in campo di Lorenzo Insigne.