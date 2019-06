Il Mattino su Insigne: "Lorenzo è tornato Magnifico"

© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio centrale della prima pagina de Il Mattino in edicola questa mattina viene dedicato spazio alla Nazionale, ma soprattutto a Insigne con il titolo: "L'Italia non smette di vincere. Lorenzo è tornato Magnifico". A pagina 19, al suo interno, la tematica viene approfondita. Il fantasista del Napoli - si legge - protagonista contro la Bosnia: un gol al volo spettacolare e l'assist del 2-1 a Verratti. Queste le sue parole: "La maglia numero 10 è una grossa responsabilità che trasformo in entusiasmo per non avvertire la pressione".