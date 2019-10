© foto di Alessio Del Lungo

"Scoppia il caso". Questo il titolo che Il Mattino dedica al suo interno, a pagina 19, a Lorenzo Insigne. Ancelotti manca il capitano in tribuna: "Poco brillante in allenamento, l'ho fatto riposare". Ma per la gara persa contro il Cagliari 1-0 in casa ci sarebbe stato un richiamo a Lorenzo per la sua prestazione deludente, al di sotto delle aspettative.