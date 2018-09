Il Mattino su Juve-Napoli: "Ancelotti e l'eterna voglia di rivincita"

© foto di Di Benedetto

Spazio al Napoli nella prima pagina de Il Mattino di questa mattina, in vista della gara di domani contro la Juventus, con il titolo: "Ancelotti e l'eterna voglia di rivincita". Torna a Torino il tecnico del Napoli e proverà a dare un altro dispiacere alla società che non ha creduto in lui fino in fondo all'inizio della sua carriera da tecnico.