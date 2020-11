Il Mattino su Juve-Napoli: "Oggi la sentenza. L'intervento di De Laurentiis per cancellare lo 0-3"

Ieri si è tenuta l'udienza per porre fine alla questione legata a Juventus-Napoli, ed oggi Il Mattino titola: "Oggi la sentenza. L'intervento di De Laurentiis per cancellare lo 0-3 a tavolino". C'era anche Aurelio De Laurentiis a difendere il suo Napoli durante l'udienza: intervento breve, non più di cinque minuti, e ci si augura che sia la giustizia sportiva e non quella politica ad occuparsi del caso. Il presidente ha ribadito come sia stata l'ASL ad impedire la partenza degli azzurri: parole incisive per chiedere un provvedimento che cancelli lo 0-3 a tavolino. E' stata una causa di forza maggiore, di cui è stato vittima lo stesso Napoli. La sentenza dovrebbe arrivare in mattinata, con il Napoli che resta ottimista sul buon esito del ricorso.