Il Mattino su Juve-Napoli: "Presentato il ricorso. Da stabilire i tempi del processo"

Continuano gli strascichi di Juventus-Napoli, match che non si è disputato e che ha visto l'assegnazione del 3 a 0 a tavolino in favore dei bianconeri. Il Mattino oggi in edicola titola: "Presentato il ricorso. Da stabilire i tempi del processo". Il Napoli ha depositato il ricorso in Corte d'Appello contro la condanna per non aver giocato contro la Juventus: per De Laurentiis gli atti delle Asl bloccavano la partenza per Torino e saranno decisivi per annullare lo 0-3 a tavolino. Restano da stabilire i tempi del processo: da oggi in poi ogni giorno è quello giusto per stabilire la data dell'udienza in Camera di Consiglio. Secondo voci di corridoio potrebbe essere già la prossima settimana, tra il 4 e il 5 novembre.