Il Mattino su Juventus-Napoli: "L'ansia per il verdetto"

vedi letture

"L'ansia per il verdetto". Titola così Il Mattino sulla questione legata a Juventus-Napoli, sulla quale ancora non è stata emessa una sentenza: "Cosa altro sta cercando tra le carte in suo possesso il giudice monocratico Gerardo Mastrandrea per non emettere ancora il provvedimento tanto atteso su Juventus-Napoli? Un passo alla volta. Una chiave di lettura può essere pessimistica: dai documenti che sono sul suo tavolo, e su tutti quelli dell'Ufficio prevenzione dell'Asl Napoli 2 Nord, non si evince nettamente il divieto di partire per Torino, motivo per cui il giudice non può ancora ordinare la ripetizione della partita".