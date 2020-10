Il Mattino su Juventus-Napoli: "La farsa"

"La farsa", titola Il Mattino oggi in edicola sulla gara di ieri sera tra Juventus e Napoli, non disputata. Alle 21,30 è arrivata l'ufficializzazione del mancato svolgimento del match per l'assenza del Napoli. Ora toccherà al giudice sportivo che in primo grado darà, probabilmente, il 3-0 a tavolino e anche un punto di penalizzazione al Napoli. E sarà l'inizio di uno scontro epico all'interno del mondo del calcio. Con ricorsi e contro ricorsi. Magari anche al Tar. Di prima mattina, quando De Laurentiis ha capito che la Lega non avrebbe accolto la sua richiesta di rinviare la partita, ha riprovato a chiedere, come ha fatto anche nella giornata di sabato, a Regione e Asl se ci fossero le condizioni per poter partire per Torino. E ancora una volta, la secondo in meno di 12 ore, l'Asl ha ribadito la propria ferma posizione. Quindi niente Napoli all'Allianz Stadium, ed ora le polemiche sono destinate a durare a lungo.