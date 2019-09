© foto di Mattia Verdorale

"Meches, creste e barbe: il look è un talismano". Questo il titolo a pagina 20 della sezione sportiva de Il Mattino in edicola stamani. Ovviamente titolo dedicato all'uomo del momento in casa Napoli: Dries Mertens: "Il belga biondo è l'ultimo dei giocatori napoletani a cambiare stile. Una tendenza aperta da Insigne un paio di anni fa per imitare Messi. Al rientro dalle vacanze Callejon e Gaetano hanno cambiato colore dei capelli". E' tutta una questione di look.