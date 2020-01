© foto di Alessio Del Lungo

Il Mattino in edicola quest'oggi dedica al suo interno, a pagina 16, uno spazio a Napoli-Barcellona con il titolo seguente: "Messi solo per i ricchi". Da oggi scatta la vendita dei biglietti per gli ottavi di finale di Champions: prima fase riservata agli abbonati. Il club fissa prezzi alti per il match più atteso: tribuna Nisida a 190 euro. Distinti a 130 e curve a 70.