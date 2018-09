© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"C'è Callejon, ritorno all'antico". Il Mattino presenta così il ritorno dello spagnolo come titolare, dopo la panchina contro la Sampdoria. L'ex Real Madrid, che nei sei anni in azzurro ha saltato soltanto quattro partite, affiancherà Insigne e uno tra Milik e Mertens nel tridente che scenderà in campo contro la Fiorentina.