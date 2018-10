Il Mattino su Napoli-Liverpool: "Il ruggito di Lorenzo"

© foto di Lazzerini

"Il ruggito di Lorenzo" è il titolo che Il Mattino ha scelto per la vittoria in extremis del Napoli ieri al San Paolo contro il Liverpool. "Notte di Champions - si legge ancora sul quotidiano partenopeo -: il Napoli batte il Liverpool con Insigne e vola in testa al girone. Allan e Koulibaly giganti. Ospina, che sorpresa".