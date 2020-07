Il Mattino su Parma-Napoli: "Lozano, l'esame da falso nove"

"Lozano, l'esame da falso nove". Questo il titolo con il quale l'edizione odierna de Il Mattino presenta l'impegno che attende il Napoli questa sera. "Azzurri a Parma contro l'unica squadra di Serie A in ritiro precauzionale dopo un caso di positività al Coronavirus", si legge. Sarà la partita del "Chucky", titolare per la seconda volta consecutiva: "Il messicano è tra i più motivati in questo finale di stagione e ora che sta trovando più spazio si sta giocando le sue carte per la riconferma, e contro il Parma sarà per lui un esame importante".